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В пятницу и субботу в Орле и по области случились ДТП с участием пешеходов

Аварии отличались как по исходным обстоятельствам, так и по своим последствиям.

В пятницу вечером экипажи ДПС и бригада скорой помощи поспешили к остановке общественного транспорта «Гипсовый комбинат». Именно там, на пешеходном переходе, под колеса легковой иномарки угодил подросток. Водитель «Мазды» считает, что стал заложником ряда непредвиденных обстоятельств. Впрочем, инспекторы не сомневаются: по итогам дознания, виновником ДТП будет признан именно водитель. Предварительный диагноз, поставленный медиками пострадавшему юноше, - закрытая черепно-мозговая травма. 17-летний парень госпитализирован.
 
А вот последствия ДТП в деревне Гать Орловского района оказались куда более фатальными. Водитель «Нисана Микра», допустивший наезд, сказал, что выход пешехода на дорогу для него был полной неожиданностью. Водитель пытался оказать помощь пострадавшему, но было уже поздно. За несколько мгновений до происшествия потерпевшего видели односельчане. Он вышел из маршрутки и переходил проезжую часть. Соседи говорят, что пострадавший - 33-летний мужчина – уже не первый раз попадает в ДТП.
 
Расследование происшествия будет проходить в рамках уголовного дела. Потерпевший переходил дорогу не по «зебре», но вот имел ли водитель возможность предотвратить ДТП, это и предстоит выяснить следствию. 
 
Череда происшествий с пешеходами продолжилась вечером субботы на улице Васильевской. Под корейский внедорожник на переходе у дома № 140 попала 15-летняя девушка. Потерпевшую госпитализировали медики скорой помощи. С высокой долей вероятности по итогам дознания виновником ДТП будет признан водитель.





Иван Суверин
25 сентября 2017 года

 


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