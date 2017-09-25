Новости версия для печати

В воскресенье днем в Свердловском районе под колеса грузовика угодил малолетний велосипедист

Трагедия произошла в деревне Разбегаевка. Мальчик на велосипеде выехал с пешеходной дорожки на проезжую часть. Водитель груженого Камаза, который сворачивал на элеватор, не успел остановить машину. Ребенок скончался на месте происшествия.

Степень виновности водителя грузовика полицейским предстоит выяснить в ходе уголовного расследования. Уже известно, он был трезв. По делу будет назначен ряд экспертиз. Как сообщили в Госавтоинспекции, это уже пятая детская смерть в ДТП с начала года.