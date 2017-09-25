Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- От судьбы – не ушел. Молодой мужчина погиб под колесами авто на том же месте, где его уже сбивал автомобиль.



- С Божьей помощью. Пройдя 60 городов, икона «Державный Покров» прибыла в Орел.



- Когда душа поет. Более 300 талантливых и молодых душой артистов стали лауреатами областного конкурса.



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Вести-Орёл

25 сентября 2017 года







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