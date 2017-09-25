Четырехлетний пассажир авто пострадал в ДТП

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понедельник
25.09.2017
17:41:07
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Четырехлетний пассажир авто пострадал в ДТПАвария произошла на трассе М-2 Крым.
23 сентября в 12:20 водитель, управляла автомобилем «Дэу Джентра», двигался по автодороге М-2 Крым, в районе 382 км 220 м при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Рено Кенгу», который следовал со стороны Москвы. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено» - мальчик 2012 года рождения - получил телесные повреждения и госпитализирован.
Всего за прошедшие выходные в Орловской области было зарегистрировано 43 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими.
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