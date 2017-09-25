Новости версия для печати Четырехлетний пассажир авто пострадал в ДТП Авария произошла на трассе М-2 Крым.



23 сентября в 12:20 водитель, управляла автомобилем «Дэу Джентра», двигался по автодороге М-2 Крым, в районе 382 км 220 м при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Рено Кенгу», который следовал со стороны Москвы. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено» - мальчик 2012 года рождения - получил телесные повреждения и госпитализирован.



Всего за прошедшие выходные в Орловской области было зарегистрировано 43 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими.





Орловское Информбюро

25 сентября 2017 года







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