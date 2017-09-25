Новости версия для печати Икона Казанской Божьей Матери «Державный Покров» прибыла в Свято-Введенский женский монастырь Орла Икона прибыла в Орле благодаря автомобильному Крестном ходу, который стартовал 12 июня в Магадане. Она уже побывала в 60 городах России.



Главная покровительница участников автопробега Икона Казанской Божьей Матери «Державный Покров», которая имеет в изображении георгиевскую ленту и образы Минина и Пожарского, свой путь начала еще 27 апреля из Уфы в столицу. 29 апреля был отслужен первый молебен в Казанском Соборе на Красной площади. А 12 июня из Магадана, с командой неравнодушных к судьбе Родины, отправилась по городам России, заходя в Абхазию, Крым, Казахстан, Южную Осетию. И вот, практически спустя три месяца, оказалась в Орле, чтобы каждый желающий мог поклониться святыне.



Завершится автопробег 14 октября на праздник Покрова Божьей Матери. Участники крестного хода планируют главную Казанскую заступницу – икону - подарить Президенту РФ Владимиру Путину, чтобы еще раз подчеркнуть, что миллионы православных людей верят, что у России великое и спокойное будущее.









Юлия Опанасюк

25 сентября 2017 года







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