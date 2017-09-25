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В Орле подготовка к зиме ведется в штатном режиме

Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил глава городской администрации Александр Муромский.

В частности, проведены гидравлические испытания тепловых сетей. Выполнены ремонтные работы по улицам Металлургов, Космонавтов, 4-я Курская, Красноармейская, Блынского, Рощинская, по переулку Артельный. Отремонтированы котельные. На 100% готовы к отопительному сезону орловские школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Что касается многоквартирных домов, то из 1929 жилых домов готовы 1868.

Получение паспортов готовности к отопительному периоду для ресурсоснабжающих организаций до 1 ноября, для муниципального образования город Орёл – до 15 ноября.

По словам губернатора Вадима Потомского, подготовку к зиме в муниципалитетах нужно проводить в «ручном режиме». Особое внимание нужно уделить готовности дорожных служб. Необходимо иметь достаточный запас песко-соляной смеси. Регион должен быть готов к любым климатическим условиям, подчеркнул губернатор.


Максим Шилов
25 сентября 2017 года

 


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