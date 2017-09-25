Новости версия для печати За выходные в орловских лесах заблудились шесть человек В их поисках участвовали сотрудники МЧС.



23 сентября сотрудники МЧС выезжали в район деревни Гать, где в лесу потерялась женщина. К счастью, ей удалось выйти к спасателям самостоятельно. Чуть позже они выезжали в деревню Еленку, где заблудился в лесу 38-летний мужчина. Он также вышел на звук сирены пожарного автомобиля. В 20:40 сотрудники МЧС Дмитровского района выезжали на поиски грибника около села Долбенкина. В 22:40 он был найден и выведен пожарными.



В воскресенье, 24 сентября, сотрудники ПСЧ-38 Урицкого района участвовали в поисках семьи из трёх человек. Через час были найдены двое, в 20:50 – третий.





Татьяна Курбатова

25 сентября 2017 года







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