За выходные в орловских лесах заблудились шесть человек

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понедельник
25.09.2017
17:41:10
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За выходные в орловских лесах заблудились шесть человекВ их поисках участвовали сотрудники МЧС.
23 сентября сотрудники МЧС выезжали в район деревни Гать, где в лесу потерялась женщина. К счастью, ей удалось выйти к спасателям самостоятельно. Чуть позже они выезжали в деревню Еленку, где заблудился в лесу 38-летний мужчина. Он также вышел на звук сирены пожарного автомобиля. В 20:40 сотрудники МЧС Дмитровского района выезжали на поиски грибника около села Долбенкина. В 22:40 он был найден и выведен пожарными.
В воскресенье, 24 сентября, сотрудники ПСЧ-38 Урицкого района участвовали в поисках семьи из трёх человек. Через час были найдены двое, в 20:50 – третий.
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