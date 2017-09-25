Новости версия для печати В Орле прошел гала-концерт областного вокально-хорового фестиваля ветеранских творческих коллективов Фестиваль стартовал в апреле. Он собрал более 500 участников «золотого возраста». И вот самые яркие звезды собрались в одном большом гала-концерте. Остаться равнодушным к такой «россыпи талантов» не смог остаться никто. Даже зампред правительства Андрей Усиков запел в одном большом сводном хоре.



IV фестиваль собрал самодеятельные коллективы практически из всех районов области.



Сам фестиваль проходил в апреле этого года. За два дня на сцене среднерусского института-филиала РАНХиГС выступили более 30 творческих коллективов. Среди них были настоящие хоры-ветераны, которые выступают уже тридцать и более лет, однако в этом году появилось немало и новичков.

Тамара Казакова, председатель профсоюза работников культуры Орловской области: «В этом году у нас появился Дмитровский фольклорный коллектив, Болхов замечательно выступил, Ливенский район и город Ливны. Старейший хор - коллектив Новосильского района, мы его очень любим, там участники, которым больше 80 лет – ровесники нашей Орловской области». В число победителей попали свыше 300 участников этой творческой феерии. Среди лауреатов были и ровесники самого фестиваля. Так, хор ветеранов труда из Свердловского района как творческий коллектив появился на свет тоже 4 года назад.



О том, насколько важно сегодня хранить и передавать будущим поколениям всю красоту русской песни, в своем приветственном слове говорил заместитель губернатора и председателя правительства по социальной политике Андрей Усиков. Кроме этого, он еще и спел. За исполнение песни о родном крае ему достались настоящие овации зрителей и участников фестиваля.



Фестиваль самодеятельного художественного творчества - совместный проект сразу нескольких общественных организаций. Он проводится с 2014 года, и каждый раз посвящается какому-либо знаменательному событию. В этот раз таким событием стало 80-летие образования Орловской области.









Оксана Гранн

25 сентября 2017 года







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