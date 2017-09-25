Новости версия для печати Орловские власти посетили ярмарку выходного дня Ярмарки выходного дня - место, где в прямом смысле, слюнки текут. В Орле на четырех специально отведенных площадках предприятия города и области предлагают свою продукцию. Представители власти отправились за покупками на площадь Жукова и чтобы узнать, что еще беспокоит жителей.



Колбасы, мясо, рыба, молочные продукты, овощи и фрукты – всё что душе угодно. Постоянные покупатели ярмарок не скрывают - продукцией довольны. Все свежее, вкусное и, главное, от местных производителей. Но орловцы считают, что площадок для ярмарок должно быть больше. Беспокоит людей и недостаток общественного транспорта - чтобы попасть на ярмарку в выходной день иногда пригодится вызывать такси, так как общественный транспорт по определенным маршрутам ходит редко.

Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Сегодня в городе Орле традиционно сложились 4 площадки, на которых торгует порядка 750 точек. Есть предложения жителей города по открытию новых мест, но для того, чтобы принять это решение, необходимо предусмотреть безопасность организации торговли, а также, чтобы не было затруднений в работе общественного транспорта». К общественному транспорту у жителей тоже вопросы есть. Орловцы не довольны тем, что им приходится ехать издалека, с множеством пересадок. Это причиняет неудобства - особенно пожилым людям. Александр Муромский об этом слышит не впервые, жители неоднократно обращались в администрацию с подобным вопросом.

Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Может быть, в основе этой жалобы лежит то, что из некоторых районов города невозможно доехать на ярмарку прямым сообщением, но на сегодня в городе Орле нет проблем с транспортной доступностью, в том числе и с доступностью именно на это место». Кстати, на площади Жукова в ярмарочные дни глава города и сам частый покупатель. Уйти с пустыми руками и в этот раз не удалось.

Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Хорошая продукция, пользуется спросом у местных жителей, и я рекомендую». Очередная ярмарка вновь показала, что местные продукты пользуется популярностью у орловцев. А все потому, что вкладывается душа - как для самых близких.





Юлия Опанасюк

25 сентября 2017 года







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