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В доме № 10 по улице Матвеева уже несколько лет ждут, когда установят поручни

Выход из подъезда – постоянное преодоление. В домах, построенных еще в 60-х годах прошлого века, не предусмотрены пандусы, нет даже нормальных перил. И пожилым людям преодолевать ступеньки приходится иногда, в прямом смысле, на коленях.

В доме № 10 по улице Матвеева - пять подъездов. Вход ни в один из них не оборудован специальными поручнями, и это при том, что большинство жителей – пенсионеры и инвалиды. Только в первом подъезде, по словам жильцов, проживает больше 10 человек, которые уже отметили 70-летний юбилей. Для каждого из них эти три ступеньки – настоящая преграда. Ни в магазин не сходить, ни просто на лавочке посидеть. Лидии Ивановне Макаровой, чтоб их преодолеть, надо сначала уцепиться за решетку, потом проявить ловкость и поймать ручку двери. И это не самое трудное говорит она. Чтоб подняться, приходится встать на колени.
Лидия Макарова, жительница дома №10 по ул. Матвеева: «Держусь руками за порожки, а когда дойду поближе – за дверь цепляюсь, и – кое-как. А были бы перильца, я бы за них держалась, и зашла бы как положено – ни по-червячьи, ни по-черепашьи. Просили поставить хотя бы с одной стороны».
С просьбой установить поручни жители не раз обращались в управляющую компанию. Переписка, говорят, идет почти три года.
Нина Филимонова, жительница дома №10 по ул. Матвеева: «Я сама лично читала ответы, что поставить поручни не представляется возможным, потому что нет в управляющей компании на тот или иной момент денежных средств. Сроки устанавливают, то на декабрь прошлого года, то на начало этого годы, 2017-го, но воз и ныне там». 
На то, чтоб у входа в подъезд появились перила, нужно потратить всего-то около трех тысяч рублей. В управляющей компании, наконец, средства нашлись. Нам пообещали, скоро проблема будет решена.
Наталья Мазуркевич, директор ООО УК Советского района: «На данный момент в управляющую компанию за установкой перилл обратились жители первого и второго подъездов данного дома. В октябре месяце 2017 года работы по установке перил в первом и втором подъезде будут выполнены».
Жители других подъездов пока ни в устной, ни в письменной форме об установке перил не просили. Но если вдруг они понадобятся, в управляющей компании советуют обратиться с заявкой в единую диспетчерскую службу.


Анна Вайсергисер
25 сентября 2017 года

 


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