Новости версия для печати «Водоканал» организовал для орловских журналистов пресс-тур Сотрудники орловского «Водоканала» предложили представителям СМИ объехать объекты, где очищают, перерабатывают и сливают воду - чтобы показать, почему происходят отключения воды, какие работы надо еще сделать, и почему затягивается ремонт центрального канализационного коллектора на улице Раздольной.



Вода в дома орловцев поступает из артезианских скважин, поэтому она не столько нуждается в очистке, сколько в смягчении. Излишки кальция хорошо видны в чайниках, после кипячения. Специалисты «Орелводоканала», утверждают, дополнительные фильтры не нужны. Жесткость воды, к примеру, на Северном водозаборном узле - 10 единиц при санпинах в 7.

Василий Иванов, генеральный директор МПП ВКХ «Орелводоканал»: «Необходимо строительство станций умягчения воды, как на Окском водозаборном узле, так и на Северном. Естественно, необходим значительный объем инвестиций, который не может быть обеспечен производственной программой предприятия. Другая проблема, о которой тоже хотелось бы сказать, это отсутствие кольцевой водопроводной системы. Основной водовод Заводского района – это водовод диаметром 900 мм, идущий со Знаменки, с насосной станции, выполнен в одну трубу». Эта единственная труба постоянно в действии, и при ремонтных работах происходят отключения. Так, совсем скоро воды не будет в Северном микрорайоне. На улице Раздольной уже несколько недель идет ремонт центрального канализационного коллектора. Построен он был еще в 70-х годах. Железобетонные трубы должны заменить на полиэтиленовые. Объем работ большой, задействуют и тяжелую технику.



Чтобы обеспечить коллектор самотечностью, нужно проложить канализационные трубы на шесть с половиной метров под землей. Это самое сложное. А если начнутся дожди, срок сдачи объекта сдвинется. Но в любом случае горожан за 10 дней предупредят об отключении воды.



Из канализационных труб стоки попадают на станцию аэрации - очистные сооружения. Они предназначены для полной биологической очистки вод, которые поступают от жилого сектора и промышленных предприятий. Производительность 145 тысяч кубических метров в сутки. Вода проходит несколько стадий очистки, затем попадает в первичный отстойник, после этого в аэротенк, где над очисткой работают живые бактерии.



Во вторичном отстойнике происходит оседание активного ила, а чистая и уже хлорированная вода сливается в реку. В месте слива, если приглядеться, можно увидеть мальков. А берег здесь - излюбленное место рыбаков. Излишки же активного ила вывозят на полигон. Здесь он перегнивает. А чтоб процесс шел быстрее, ил регулярно перемешивают, добавляют опилки, шелуху гречки и получается одно из лучших органических удобрений. Только вот его массовый сбыт не налажен.





Анна Вайсергисер

25 сентября 2017 года







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