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В честь юбилея Орловской области зажгут огонь добра и запустят фейерверк

27 сентября в Орле пройдут праздничные мероприятия, посвященные 80-летию создания Орловской области.

Главными мероприятиями в этот день станут церемония возложения цветов в сквере Танкистов, концерт на главной площади города и фейерверк.

Возложение цветов к мемориалу героев-танкистов и братской могиле начнется в 10 часов.

В 18.30 на площади им. Ленина начнется праздничный концерт. Перед этим здесь пройдет благотворительная акция «Добрые руки» - все желающие смогут присоединиться к сбору средств на строительство хосписа в нашем регионе. На главной площади будет зажжен символический «огонь добра», и этот факел провезут через весь город до КДЦ «Металлург», где благотворительная акция продолжится.

В гала-концерте «Вперед, Орловщина, вперед, Россия!» на площади им. Ленина примут участие лучшие спортсмены, артисты и творческие коллективы города. Для гостей праздника выступят воспитанники тренера по спортивной акробатике Клавдии Наумовой, оркестр Академии ФСО, артисты ансамбля «Славица», студенты ОГИК и многие другие. Концерт будет разделен на блоки, в каждом из которых языком художественного творчества будет рассказано о разных периодах истории Орловщины.
В 21.00 небо над площадью озарят залпы праздничного фейерверка.


Орловское Информбюро
26 сентября 2017 года

 


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