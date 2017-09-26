Новости версия для печати Судебные приставы окажут бесплатную юридическую помощь Желающих ждут 29 сентября.



Судебные приставы проконсультируют как устно, так и письменно по вопросам, относящимся к деятельности службы. Обратившиеся смогут получить разъяснения действующего законодательства об исполнительном производстве.



Получить бесплатную юридическую помощь можно 29 сентября с 10 до 13 часов по адресу: Орёл, ул. Авиационная, 5, а также по телефону 72-42-16. Однако необходима предварительная запись, а для приёма при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.





Евгения Костомарова

26 сентября 2017 года







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