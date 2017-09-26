Орловская областная филармония открыла новый сезон

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вторник
26.09.2017
8:40:54
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Орловская областная филармония открыла новый сезонНакануне состоялся большой концерт с участием губернаторского симфонического оркестра и солистов московской «Геликон-оперы».
А сегодня, 26 сентября, в 18:30 в филармонии выступит пианист Иван Александров.
Иван Александров старается часто бывать в Орле, последний раз он приезжал в мае, на празднование юбилея Орловского музыкального колледжа, который в свое время закончил.
Сейчас Александров - известный на всю страну пианист, лауреат музыкальных конкурсов, преподаватель Санкт-Петербургской академии им. Римского-Корсакова. В программе, которую он подготовил для концерта прозвучат произведения Скрябина, Рахманинова, Мусоргского.
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