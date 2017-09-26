Новости версия для печати Орловская областная филармония открыла новый сезон Накануне состоялся большой концерт с участием губернаторского симфонического оркестра и солистов московской «Геликон-оперы».



А сегодня, 26 сентября, в 18:30 в филармонии выступит пианист Иван Александров.



Иван Александров старается часто бывать в Орле, последний раз он приезжал в мае, на празднование юбилея Орловского музыкального колледжа, который в свое время закончил.



Сейчас Александров - известный на всю страну пианист, лауреат музыкальных конкурсов, преподаватель Санкт-Петербургской академии им. Римского-Корсакова. В программе, которую он подготовил для концерта прозвучат произведения Скрябина, Рахманинова, Мусоргского.





Эва Стасюлевич

26 сентября 2017 года







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