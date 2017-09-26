Новости версия для печати Орловцев приглашают присоединиться ко Всемирному Дню ходьбы Заявки на участие принимают до 28 сентября включительно.



Всемирную акцию поддерживают 160 стран. Девиз мероприятия – «Выйди на улицу и продли свою жизнь». Согласно медицинским данным, ежедневная 40-минутная прогулка снижает риск сердечнососудистых заболеваний на 70%. К тому же, это отличный способ похудеть.



День ходьбы пройдет 30 сентября. В Орле масштабная прогулка стартует в 10 утра на стадионе Ленина. Регистрация – в 9 часов.



Ограничений по возрасту нет. Победителей ждут призы, а всем участникам без исключения полагаются памятные дипломы.



Подать заявку можно через сайт "Олимпийская страна".





Мария Семак

26 сентября 2017 года







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