Орловцев приглашают присоединиться ко Всемирному Дню ходьбы

|
вторник
26.09.2017
14:28:08
|
|
Орловцев приглашают присоединиться ко Всемирному Дню ходьбыЗаявки на участие принимают до 28 сентября включительно.
Всемирную акцию поддерживают 160 стран. Девиз мероприятия – «Выйди на улицу и продли свою жизнь». Согласно медицинским данным, ежедневная 40-минутная прогулка снижает риск сердечнососудистых заболеваний на 70%. К тому же, это отличный способ похудеть.
День ходьбы пройдет 30 сентября. В Орле масштабная прогулка стартует в 10 утра на стадионе Ленина. Регистрация – в 9 часов.
Ограничений по возрасту нет. Победителей ждут призы, а всем участникам без исключения полагаются памятные дипломы.
Подать заявку можно через сайт "Олимпийская страна".
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта