Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- После казенного дома – наконец-то родные стены. Сегодня 11 детей-сирот получили квартиры.



- Вины за собой даже не чувствовали. «Народный контроль» заглянул в пивные магазины по поводу.



- А также в выпуске: 80 лет – в деталях. В Орле открылась уникальная выставка и бросили даже не на полпути. 20 дворов продолжают ждать ремонта.



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Вести-Орёл

25 сентября 2017 года







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