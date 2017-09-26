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В Орле дети-сироты получили собственное жилье

Одиннадцать человек получили ключи от квартир в новостройках в микрорайоне Зареченский.

Торжественное мероприятие прошло 25 сентября. Одиннадцать человек получили ключи от новых квартир из рук главы региона Вадима Потомского. Также новоселам были вручены цветы и памятные подарки. Всего за последние три года в Орловской области новое жильё, благодаря госпрограмме, получили 650 сирот.
Вадим Потомский, губернатор и председатель правительства Орловской области: «Мы заложили только на 2017 год 225 миллионов рублей для решения этих вопросов. Это прямая задача, поставленная руководителям субъектов президентом страны».
Леонид Соломатин, главный федеральный инспектор по Орловской области: «Это очень тяжёлая программа, но последовательная грамотно выстроенная работа управленческого звена, ответственность перед выполнением тех задач, которые поставил президент РФ, в Орловской области выполняется успешно».
Поселились сегодняшние счастливчики в самом сердце молодого развивающегося микрорайона – в доме номер 1 по улице Зареченской. Современная 16-этажка, рядом детский сад, школа, Ледовый дворец, спортивные площадки.
Александр Бойко, генеральный директор ПАО «Орелстрой»: «Это не первая наша социальная программа, в которой мы участвуем, помогаем городу и области. Это и переселения граждан из аварийного жилья, и предоставление жилья ветеранам Великой Отечественной войны, и ребятам, которые оказались в трудной жизненной ситуации».
Всего в этом доме, как рассказал застройщик, на решение социальных вопросов в распоряжение администрации передано 30 квартир. Так что скоро у сегодняшних новосёлов должны появиться новые соседи.





Антон Киселёв
26 сентября 2017 года

 


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