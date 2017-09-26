Новости версия для печати Ради выручки продавцы пивных магазинов продают алкоголь несовершеннолетним Это в ходе своего рейда выяснили активисты общественной организации «Народный контроль «Вятичи». В Орле общественники проверяли пивные не наобум, а руководствуясь жалобами местных жителей. В обоих случаях информация подтвердилась: торговые точки отпускают алкоголь несовершеннолетним.



Контрольную закупку в пивной в переулке Ягодном общественники организовали так: несовершеннолетний волонтер вошел сюда в составе взрослой компании и вел взрослые разговоры, а после направился к стойке и приобрел алкоголь. Затем он задал вопрос продавцу, на каком основании был продан алкоголь несовершеннолетнем. Внятно объяснить свой проступок ни общественникам, ни полицейским продавщица не смогла. Попутно общественники вскрыли в заведении еще одно правонарушение. В углу пивной притаился «однорукий бандит». В пивной на Наугорском шоссе общественники реализовали ту же схему. Безо всяких затруднений в руках подростка оказывается алкоголь. Однако вскоре выяснилось: случай на Наугорском шоссе подпадает не под административный, а под уголовный кодекс. Активист региональной общественной организации «Народный контроль «Вятичи»: «Очередное питейное заведение, на которое не раз жаловались жители этого микрорайона, было проверено общественной организацией. Уже во второй раз зафиксирована продажа несовершеннолетним спиртосодержащих напитков». Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «В настоящее время УМВД России по городу Орлу проводится проверка в рамках статьи 151 прим.1 УК РФ – розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Ранее продавец торговой точки привлекался к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним, и было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей». Общественники обещают продолжить свои рейды, проверяя все заведения с подмоченной репутацией. «Вятичи» вообще уверены: пивнушкам не место в жилых домах, а в шаговой доступности лучше расположить аптеки или гастрономы.









Иван Суверин

26 сентября 2017 года







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