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Ради выручки продавцы пивных магазинов продают алкоголь несовершеннолетним

Это в ходе своего рейда выяснили активисты общественной организации «Народный контроль «Вятичи». В Орле общественники проверяли пивные не наобум, а руководствуясь жалобами местных жителей. В обоих случаях информация подтвердилась: торговые точки отпускают алкоголь несовершеннолетним.

Контрольную закупку в пивной в переулке Ягодном общественники организовали так: несовершеннолетний волонтер вошел сюда в составе взрослой компании и вел взрослые разговоры, а после направился к стойке и приобрел алкоголь. Затем он задал вопрос продавцу, на каком основании был продан алкоголь несовершеннолетнем. Внятно объяснить свой проступок ни общественникам, ни полицейским продавщица не смогла.
 
Попутно общественники вскрыли в заведении еще одно правонарушение. В углу пивной притаился «однорукий бандит».
 
В пивной на Наугорском шоссе общественники реализовали ту же схему. Безо всяких затруднений в руках подростка оказывается алкоголь.
 
Однако вскоре выяснилось: случай на Наугорском шоссе подпадает не под административный, а под уголовный кодекс. 
Активист региональной общественной организации «Народный контроль «Вятичи»: «Очередное питейное заведение, на которое не раз жаловались жители этого микрорайона, было проверено общественной организацией. Уже во второй раз зафиксирована продажа несовершеннолетним спиртосодержащих напитков».
Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «В настоящее время УМВД России по городу Орлу проводится проверка в рамках статьи 151 прим.1 УК РФ – розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Ранее продавец торговой точки привлекался к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним, и было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей». 
Общественники обещают продолжить свои рейды, проверяя все заведения с подмоченной репутацией. «Вятичи» вообще уверены: пивнушкам не место в жилых домах, а в шаговой доступности лучше расположить аптеки или гастрономы. 
 





Иван Суверин
26 сентября 2017 года

 


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