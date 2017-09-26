В Орле стартовали праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Орловской области

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вторник
26.09.2017
14:28:18
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В Орле стартовали праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Орловской областиЮбилей своего образования регион отметит 27 сентября. К этому событию областной Краеведческий музей совместно с архивом открыл выставку, посетив которую можно познакомиться с историей края.
80 лет истории Орловщины, славного пути героизма и созидания представлены в сотне фотографий, раритетов, личных вещей свидетелей эпохи.
Андрей Минаков, директор Орловского краеведческого музея:
«Несмотря на то, что у нас на втором есть зал постоянной экспозиции, посвященной XX веку, здесь мы показали вещи, которые еще никогда не показывали».
Юбилейную выставку открыл глава региона Вадим Потомский. Он вручил коллективу музея юбилейную медаль «80 лет Орловской области». Эту награду сотрудники заслужили, благодаря верности своему делу, по сути, являясь, хранителями истории родного края.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
«Я поздравляю всех с открытием этой выставки, и еще раз, обращаясь ко всем, хочу сказать – нам нужно гордиться нашей великой страной и нашей Орловщиной».
Эта выставка - труд многих. В первую очередь тех, кто десятилетиями по крупицам собирал и бережно хранил то, что и составляет сегодня настоящую историю Орловской области, свидетельства ее славного и героического прошлого.
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