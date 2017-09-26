Подрядчики не торопятся завершать работы в Орле

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вторник
26.09.2017
14:28:10
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Подрядчики не торопятся завершать работы в ОрлеПодрядчики бросили на полпути благоустройство более 20 улиц в Орле. Этот скандальный факт обсудили на планерке у губернатора.
Парк Ботаника вошел в программу «Обустройство мест массового отдыха населения». Но массово теперь здесь не отдохнуть. Главную дорогу - разворотили. Обещали, что освещение, скамейки и асфальт появятся уже к 15 сентября.
Заасфальтированная дворовая территория, новые скамейки, урны и освещение - все это должно было появиться на улице Максима Горького, 2. Двор попал в программу благоустройства. Но вместо этого уже несколько месяцев во дворе лежит строительный мусор.
Как создаются комфортные условия, на себе испытали и жители улицы Комсомольской, 350.
Подрядчики бросили работы на 21 улице. Вопрос требует немедленного вмешательства властей и ручного управления.
Из отчета главы администрации Орла следует, что из 77 дворовых территорий, которые стояли в плане на этот год, «по 56 есть понимание, и нет никаких проблем». Что касается 21 двора - по семи дворам уже завтра, по словам Муромского, будут заключены контракты с новыми подрядчиками, и на этой же неделе контракты заключат по оставшимся четырнадцати дворовым территориям.
В продолжение темы губернатор попросил при заключении контрактов подробнее узнавать информацию о подрядчиках. А тех, кто в этом году не справился, занести в черный список.
Также на совещании доложили, что еще две недели назад провели осмотр техники и средств для уборки улиц во время зимнего периода. Первая, говорят чиновники, в принципе готова, а вот с песко-соляной смесью есть проблемы – ее не хватает, чтобы полностью обеспечить содержание улично-дорожной сети.
Затронули на планерке и тему дорожных работ. На содержание региональных межмуниципальных дорог выделено из бюджета более одного миллиарда рублей. Освоено около 60%.
Запасы битума еще есть, поэтому ремонт будет завершен. А вот с подготовкой к предстоящему отопительному сезону пока все в порядке - отчитался глава администрации. В августе провели гидравлические испытания. А в данное время по графику принимаются объекты ЖКХ.
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