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Подрядчики не торопятся завершать работы в Орле

Подрядчики бросили на полпути благоустройство более 20 улиц в Орле. Этот скандальный факт обсудили на планерке у губернатора.

Парк Ботаника вошел в программу «Обустройство мест массового отдыха  населения». Но массово теперь здесь не отдохнуть. Главную дорогу - разворотили. Обещали, что освещение, скамейки и асфальт появятся уже к 15 сентября. 
 
Заасфальтированная дворовая территория, новые скамейки, урны и освещение - все это должно было появиться на улице Максима Горького, 2. Двор попал в программу благоустройства. Но вместо этого уже несколько месяцев во дворе лежит строительный мусор. 
Нина Балашова, старшая по дому ул. Максима Горького, 2: «Мы были очень рады, что наконец-то мы добились того, чего хотели. Но, увы. Сделали бордюры. Быстро - 5-6 дней, и уехали. Пропали на месяц. Собрали мусор. Привезли земли. Засыпали пазухи  и опять пропали».
Как создаются комфортные условия, на себе испытали и жители улицы Комсомольской, 350.
Галина Кадик, старшая по дому ул. Комсомольская, 350: «Они за полдня расковыряли все и уехали. Гора мусора так и осталась». 
Подрядчики бросили работы на 21 улице. Вопрос требует немедленного вмешательства властей и ручного управления.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Они заходят, начинают что-то делать во дворах, все изуродуют. И потом садятся на пенек и говорят: «Деньги закончились». Вот что пугает».
Из отчета главы администрации Орла следует, что из 77 дворовых территорий, которые стояли в плане на этот год, «по 56 есть понимание, и нет никаких проблем».  Что касается 21 двора  - по  семи дворам уже завтра, по словам Муромского, будут заключены контракты с новыми подрядчиками, и на этой же неделе контракты заключат по оставшимся четырнадцати дворовым территориям.
 
В продолжение темы губернатор попросил при заключении контрактов подробнее узнавать информацию о подрядчиках. А тех, кто в этом году не справился, занести в черный список.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Их надо заносить в реестр недобросовестных поставщиков услуг, чтоб было неповадно для других. И раскройте банковские гарантии, чтоб они понимали, что это не шутка».
Также на совещании доложили, что еще две недели назад провели осмотр техники и средств для уборки улиц во время зимнего периода. Первая, говорят чиновники, в принципе готова, а вот с песко-соляной смесью есть проблемы – ее не хватает, чтобы полностью обеспечить содержание улично-дорожной сети.
 
Затронули на планерке и тему дорожных работ. На содержание региональных межмуниципальных дорог выделено из бюджета более одного миллиарда рублей. Освоено около 60%.
Денис Блохин, и.о. руководителя Департамента строительства, транспорта и ЖКХ: «Особое внимание мы уделяем качеству работ. Соответственно, без хорошего качества мы работы не принимаем и не оплачиваем. В настоящее время одной из основных проблем является отсутствие на территории области материалов – отсевов щебня. Решаем этот вопрос. И произошло существенное подорожание битума за последние полтора месяца - до 18 тысяч рублей  за тонну, в апреле стоимость составляла около 13 тысяч рублей».
Запасы битума еще есть, поэтому ремонт будет завершен. А вот с подготовкой к предстоящему отопительному сезону пока все в порядке - отчитался глава администрации. В августе провели гидравлические испытания. А в данное время по графику принимаются объекты ЖКХ.





Анна Вайсергисер
26 сентября 2017 года

 


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