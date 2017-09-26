Новости версия для печати Подрядчики не торопятся завершать работы в Орле Подрядчики бросили на полпути благоустройство более 20 улиц в Орле. Этот скандальный факт обсудили на планерке у губернатора.



Парк Ботаника вошел в программу «Обустройство мест массового отдыха населения». Но массово теперь здесь не отдохнуть. Главную дорогу - разворотили. Обещали, что освещение, скамейки и асфальт появятся уже к 15 сентября. Заасфальтированная дворовая территория, новые скамейки, урны и освещение - все это должно было появиться на улице Максима Горького, 2. Двор попал в программу благоустройства. Но вместо этого уже несколько месяцев во дворе лежит строительный мусор. Нина Балашова, старшая по дому ул. Максима Горького, 2: «Мы были очень рады, что наконец-то мы добились того, чего хотели. Но, увы. Сделали бордюры. Быстро - 5-6 дней, и уехали. Пропали на месяц. Собрали мусор. Привезли земли. Засыпали пазухи и опять пропали». Как создаются комфортные условия, на себе испытали и жители улицы Комсомольской, 350. Галина Кадик, старшая по дому ул. Комсомольская, 350: «Они за полдня расковыряли все и уехали. Гора мусора так и осталась». Подрядчики бросили работы на 21 улице. Вопрос требует немедленного вмешательства властей и ручного управления. Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Они заходят, начинают что-то делать во дворах, все изуродуют. И потом садятся на пенек и говорят: «Деньги закончились». Вот что пугает». Из отчета главы администрации Орла следует, что из 77 дворовых территорий, которые стояли в плане на этот год, «по 56 есть понимание, и нет никаких проблем». Что касается 21 двора - по семи дворам уже завтра, по словам Муромского, будут заключены контракты с новыми подрядчиками, и на этой же неделе контракты заключат по оставшимся четырнадцати дворовым территориям. В продолжение темы губернатор попросил при заключении контрактов подробнее узнавать информацию о подрядчиках. А тех, кто в этом году не справился, занести в черный список. Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Их надо заносить в реестр недобросовестных поставщиков услуг, чтоб было неповадно для других. И раскройте банковские гарантии, чтоб они понимали, что это не шутка». Также на совещании доложили, что еще две недели назад провели осмотр техники и средств для уборки улиц во время зимнего периода. Первая, говорят чиновники, в принципе готова, а вот с песко-соляной смесью есть проблемы – ее не хватает, чтобы полностью обеспечить содержание улично-дорожной сети. Затронули на планерке и тему дорожных работ. На содержание региональных межмуниципальных дорог выделено из бюджета более одного миллиарда рублей. Освоено около 60%. Денис Блохин, и.о. руководителя Департамента строительства, транспорта и ЖКХ: «Особое внимание мы уделяем качеству работ. Соответственно, без хорошего качества мы работы не принимаем и не оплачиваем. В настоящее время одной из основных проблем является отсутствие на территории области материалов – отсевов щебня. Решаем этот вопрос. И произошло существенное подорожание битума за последние полтора месяца - до 18 тысяч рублей за тонну, в апреле стоимость составляла около 13 тысяч рублей». Запасы битума еще есть, поэтому ремонт будет завершен. А вот с подготовкой к предстоящему отопительному сезону пока все в порядке - отчитался глава администрации. В августе провели гидравлические испытания. А в данное время по графику принимаются объекты ЖКХ.









Анна Вайсергисер

26 сентября 2017 года







На главную страницу





