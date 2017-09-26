Новости версия для печати Более 114 тысяч человек в регионе уже сделали прививку против гриппа Из них – 25 тысяч детей.



Об этом сообщает территориальное управление Роспотребнадзора. Для вакцинации используется отечественный препарат «Совигрипп». Он содержит актуальные для предстоящего сезона штаммы вируса, в том числе против свиного гриппа типа «Мичиган». В ведомстве напоминают: прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства, а также на ярмарках выходного дня в областном центре, где работают выездные бригады медицинских организаций.





Ольга Борисова

26 сентября 2017 года







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