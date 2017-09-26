Более 114 тысяч человек в регионе уже сделали прививку против гриппа

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вторник
26.09.2017
14:28:05
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Более 114 тысяч человек в регионе уже сделали прививку против гриппаИз них – 25 тысяч детей.
Об этом сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.
Для вакцинации используется отечественный препарат «Совигрипп». Он содержит актуальные для предстоящего сезона штаммы вируса, в том числе против свиного гриппа типа «Мичиган». В ведомстве напоминают: прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства, а также на ярмарках выходного дня в областном центре, где работают выездные бригады медицинских организаций.
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