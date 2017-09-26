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В Орле пройдет благотворительная акция «Свеча милосердия»Она посвящена созданию паллиативной службы в Орле.
27 сентября, в 16:30 на площади Ленина зажгут символический огонь, который «Орлы бездорожья» перевезут в Северный район Орла. Там эстафету перехватят творческие коллективы, во дворце Металлургов состоится концерт.
Организатор акции – региональный фонд социальной поддержки населения. Как отметил директор фонда Александр Лебедев, на сегодняшний день в паллиативной помощи в Орле нуждается более 2000 человек.
Александр Лебедев: «Фонд ставит перед собой задачу собрать средства, которые позволят создать выездную паллиативную помощь и в дальнейшем хоспис. По смете, на существование этой службы в течение года необходимо 6 млн. рублей. Туда войдёт зарплата, налоги, средства ухода и коммунальные услуги, необходимые для ведения этой работы».
Помочь может каждый, информация о том, как это сделать, размещена на официальном сайте
фонда.