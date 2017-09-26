Новости версия для печати В Орле пройдет благотворительная акция «Свеча милосердия» Она посвящена созданию паллиативной службы в Орле.



27 сентября, в 16:30 на площади Ленина зажгут символический огонь, который «Орлы бездорожья» перевезут в Северный район Орла. Там эстафету перехватят творческие коллективы, во дворце Металлургов состоится концерт. Организатор акции – региональный фонд социальной поддержки населения. Как отметил директор фонда Александр Лебедев, на сегодняшний день в паллиативной помощи в Орле нуждается более 2000 человек. Александр Лебедев: «Фонд ставит перед собой задачу собрать средства, которые позволят создать выездную паллиативную помощь и в дальнейшем хоспис. По смете, на существование этой службы в течение года необходимо 6 млн. рублей. Туда войдёт зарплата, налоги, средства ухода и коммунальные услуги, необходимые для ведения этой работы». Помочь может каждый, информация о том, как это сделать, размещена на официальном сайте фонда.





Мария Семак

26 сентября 2017 года







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