Новости версия для печати Прокуратура встала на сторону жителей Перевод жилого помещения в нежилое в доме № 23 по улице Старо-Московской в Орле приостановлен.



Программа «Вести-Орел» рассказывала о конфликте между жильцами дома и предпринимателями. Жильцы новостройки оспаривали решение сделать из квартиры – офис. Это было подкреплено протоколом общего собрания. Но, как утверждали жители дома, многие не давали разрешение на переустройство. Как указано на сайте прокуратуры, проверка показала, что сведения о перечне и количестве собственников жилого дома, принимавших участие в голосовании, не соответствуют действительности.

Материалы направлены в отдел полиции, где уже возбуждено дело по признакам состава преступления, о подделке официального документа.





Татьяна Напольских

26 сентября 2017 года







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