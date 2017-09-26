Прокуратура встала на сторону жителей

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вторник
26.09.2017
14:28:12
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Прокуратура встала на сторону жителейПеревод жилого помещения в нежилое в доме № 23 по улице Старо-Московской в Орле приостановлен.
Программа «Вести-Орел» рассказывала о конфликте между жильцами дома и предпринимателями. Жильцы новостройки оспаривали решение сделать из квартиры – офис. Это было подкреплено протоколом общего собрания. Но, как утверждали жители дома, многие не давали разрешение на переустройство. Как указано на сайте прокуратуры, проверка показала, что сведения о перечне и количестве собственников жилого дома, принимавших участие в голосовании, не соответствуют действительности.
Материалы направлены в отдел полиции, где уже возбуждено дело по признакам состава преступления, о подделке официального документа.
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