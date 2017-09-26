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Количество зарегистрированных фактов суицидального поведения среди несовершеннолетних уменьшилось на треть

Как свести «тревожные сигналы» к нулю, пытались выяснить участники выездного заседания комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности областного совета народных депутатов, которое прошло в региональном управлении МВД.

В начале июня Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание групп смерти в интернете. Сама новелла была разработана довольно оперативно, ведь вопрос не терпит промедлений и требует максимальной концентрации всех заинтересованных лиц.

Как сообщил зам. начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции подразделения по делам несовершеннолетних Александр Калинин, уже разработан ряд совместных мероприятий для того, чтобы не допустить в нашей области чрезвычайных происшествий, связанных с несовершеннолетними.

По итогам расширенного заседания был дан целый ряд рекомендаций для всех участников комитета.