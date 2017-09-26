Новости версия для печати «Пристегните самое дорогое» Госавтоинспекторы призывают орловских водителей использовать удерживающие устройства для перевозки детей в автомобилях.



И сделать это лучше не из-за опасения штрафа, а ради ребенка. Сегодня в регионе проходит масштабная проверка автокресел. Особое внимание будут обращать не только на наличие детского удерживающегося устройства, но и на соответствие весу и росту ребенка.



Стоит напомнить, что штраф за отсутствие кресла – 3 тысячи рублей. Это – средняя цена бустера.





Татьяна Напольских

26 сентября 2017 года







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