Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Не для протокола. «Офисный спор» на Старо-Московской в Орле решился в пользу жильцов.



- Неприкосновенность детства. Как оградить детей и подростков от «сомнительных интернет-сайтов»?



- В Орловском краеведческом представлены уникальные экспонаты. Выставка посвящена 80-летию Орловской области.



- Победа с серебряным отливом. Орловец Леонид Панфилов завоевал медаль на Чемпионате России.





Вести-Орёл

26 сентября 2017 года







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