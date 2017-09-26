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Четверо жителей аварийного дома 73А по улице Черкасской в Орле отказались от временного размещения в манёвренном фонде

Жителей этого дома должны расселить в связи с признанием здания аварийным.

Глава администрации областного центра Александр Муромский дал поручение как можно быстрее завершить оформление приобретенных для граждан квартир.
Александр Муромский: «Техническое состояние дома вынуждает нас делать это в максимально сжатые сроки. Если вопрос связан с оформлением документов, с Росреестром, то выходите на руководителя Росреестра. Если необходимо мое вмешательство, я готов написать ходатайство. До конца недели у нас должны быть зарегистрированы квартиры, и эти квартиры должны быть переданы гражданам».
Александр Муромский подчеркнул необходимость персонального уведомления граждан о необходимости переселения. Неоднократно было сказано, что в здании находиться небезопасно.

Как сообщает сайт городской администрации, в доме по Черкасской, 73А восемь квартир, в которых проживают 18 человек. По двум муниципальным контрактам на сумму 12,3 млн рублей в ПАО «Орелстрой» городом уже закуплены восемь жилых помещений в домах по ул. Генерала Лаврова, 8 и 10 (дер. Жилина). В данный момент идет процедура их регистрации. Жители Черкасской, 73А предупреждены о том, что находиться в строении опасно, им может быть временно предоставлен маневренный жилой фонд муниципалитета.


Ольга Борисова
26 сентября 2017 года

 


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