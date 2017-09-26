Новости версия для печати В минувшие сутки на территории Орловской области произошло 33 дорожно-транспортных происшествий Травмировано два человека. Всё чаще под колёсами автомобилей оказываются пешеходы.



Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 25 сентября в 20:25 водитель, управляя неустановленным транспортным средством, следовал по Наугорскому шоссе и в районе дома №2 допустил наезд на пешехода – мужчину 1968 г.р., который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Водитель с места ДТП скрылся.



25 сентября в 22:10 водитель, управляя автомобилем «Фиат Дуката», двигался по автодороге Орёл-Тамбов и в районе 36 километра допустил наезд на пешехода – мужчину, который двигался попутно по проезжей части. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был госпитализирован.



Сегодня в рамках "Недели безопасности" сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил перевозки детей в автомобиле.





Татьяна Курбатова

26 сентября 2017 года







На главную страницу





