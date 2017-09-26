Новости версия для печати В Свердловском районе открыли многофункциональную спортивную площадку с искусственным покрытием Спортивный объект возвели на территории, прилегающей к Котовскому сельскому Дому культуры.



Строительство велось и в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».



Как сообщает информационный портал Орловской области, всего было освоено 2,5 млн. рублей (710 тыс. рублей из средств федерального бюджета, 1,5 млн рублей – регионального и 257,8 тыс. рублей – районного). Спортплощадка общей площадью более 1000 метров включает в себя мини–футбольное и волейбольное поля с искусственным покрытием, предусмотрены места для зрителей.



На церемонии открытия спортплощадки присутствовал первый зам. главы региона Александр Бударин. Он вручил Почетные знаки «80 лет Орловской области» почетному гражданину Свердловского района, ветерану спорта и тренеру Александру Бычкову и фермеру Ивану Потапову. Последнему принадлежит идея создания спортивного объекта. Также он выделил средства на оплату проектно-сметной документации.





Ольга Борисова

26 сентября 2017 года







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