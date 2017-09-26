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В Орле прошли «Добрые уроки» для будущих волонтеров

Хорошими делами прославиться можно – уверены учащиеся орловской школы №10. А как - об этом им рассказали на «Добром уроке». Событийный туризм и экология – главные темы необычного занятия.

Ребята узнали, как стать добровольцем, какие существуют виды добровольчества, как принять участие в значимых событиях? Не за горами Всемирный фестиваль молодежи и студенчества, Чемпионат мира по футболу – это те события, в которых каждый может принять участие.

От Москвы до Благовещенска проходят «Добрые уроки». Ребята узнают о том, чем занимаются добровольцы, и как они сами могут основать свой школьный «добрый проект».

В этом году орловская школа № 10 присоединилась ко Всероссийскому движению школьников. Сегодня в команде доброты этой школы – уже 30 учеников.

«Добрые уроки» активисты Российского движения школьников и Ассоциации волонтерских центров дали одновременно в 50 регионах. А проверить знания на практике орловские юные волонтеры смогут уже завтра – на марафоне, который организован в помощь развития паллиативной медицины.