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Квартирный вопрос с жильцами «Дома на набережной» сегодня вновь обсудили на встрече в мэрии Орла

Предложения обсуждают с каждой семьей индивидуально. Только после их согласия будет направлены данные в правительство области и закуплены квартиры. Также можно поискать жилье самостоятельно – на вторичном рынке. Но, укладываясь в «смету». А она – по утверждению первого зам. главы администрации Орла Олега Минкина, рассчитывается по 37 тысяч 700 рублей за квадратный метр.

Кроме того, вновь подняли вопрос о сносе дома и строительстве нового на его месте.

Встречи в индивидуальном порядке еще продолжатся.