Новости версия для печати Специалисты «Гражданпроекта» завершили обследование дома № 2 по улице Калинина в Орле Опасными признаны несущие конструкции одного из подъездов.



До конца недели эксперты подготовят предложения по аварийным работам и устранению опасности для жизни и здоровья людей. Затем будут составлены сметы, и работы выполнят за счет средств резервного фонда города.





Татьяна Напольских

26 сентября 2017 года







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