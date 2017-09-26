Новости версия для печати На следующей неделе стартует осенняя призывная кампания Готовность обсудили сегодня в администрации Орловской области. Там состоялся методический сбор всех, кто отвечает за призывную кампанию.



С 1 октября по 31 декабря будут работать медицинские комиссии и определять готовность молодых людей к службе в армии. Особое внимание уделят тем, кто весной не пришел на комиссию. Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Где-то мы недоработали, где-то недосмотрели, где-то ребята повели себя недисциплинированно, но все-таки 352 человека в установленные сроки не получили извещения о призыве. Это довольно большое количество, это примерно треть от того количества, которое мы должны были призвать». В весенний призыв вооруженные силы страны пополнили больше тысячи орловцев. В осенний, как правило, набирают чуть меньше. Срок службы - один год.





Анна Вайсергисер

26 сентября 2017 года







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