Новости версия для печати Сегодня в областной администрации состоялась конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России» В понятие «высокопроизводительные рабочие места» входят современные технологии, высокая производительность труда и достойная заработная плата.



Прошла конференция в формате круглого стола. Главные вопросы, на которые искали ответы участники, это как повысить эффективность занятости в экономике России, а в частности в Орле, и как поддержать стабильность на рынке труда.

Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства: «Без промышленного роста, без роста, основанного на науке, на росте производительности труда едва ли что-то возможно в экономике нашей страны». Анастасия Алехнович, руководитель Экспертного центра при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей: «Высокопроизводительные рабочие места, рабочие места – это действительно то, что объединяет все наше общество. Это объединяет интересы наших граждан, потому что это высокие зарплаты, доходы. Это объединяет наших предпринимателей, потому что для них это конкурентоспособность предприятия, это выход на внутренний и внешние рынки. И это объединяет, конечно же, уважаемых коллег-чиновников, потому что если на территории растут рабочие места, то это налоги». Также на конференции отметили, что Орловская область в 2016 году создала почти 3 процента от общего количества высокопроизводительных рабочих мест. Это один из лучших результатов по ЦФО, но потенциал еще есть. Для его реализации надо развивать пищевую и перерабатывающую промышленность, приборостроение, поддерживать бизнес. Подобные конференции пройдут более чем в 60 регионах страны.





Анна Вайсергисер

26 сентября 2017 года







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