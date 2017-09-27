Новости версия для печати Вниманию водителей! Сегодня в Орле пройдут торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Орловской области. Это внесет свои коррективы в движение транспорта. Водителям стоит внимательнее выбирать маршрут.



Сегодня до 11:00 запрещена стоянка автотранспорта на улицах Пушкина, Московская и на площади Мира .

С 9:30 будет перекрыта территория вокруг сквера Танкистов, по ул. Карачевская (от 1-й Посадской до Гостиной), по ул. Гостиной (от Карачевской до Гагарина), по ул. Комсомольской (от 1-й Посадской до Красного моста), по ул. Московской (от Красного моста до пересечения с Революции), по ул. Пушкина (от Красного моста до Новосильского), площади Мира (от Московской до Пушкина). Движения возобновится в 11 часов.



Водителям пассажирского транспорта рекомендовано объезжать этот участок по рекомендованному маршруту.





Мария Семак

27 сентября 2017 года







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