Новости версия для печати В Орле пройдет I открытый Всероссийский фестиваль-конкурс гармонистов «Гармонь без границ» имени Е.П. Дербенко Фестиваль состоится 10-12 ноября в Орловском городском центре культуры.



Для участия приглашаются гармонисты и творческие коллективы из России и зарубежных стран.



Прием заявок продлится до 15 октября. Претендент на участие должен направить пакет документов по адресу: 302010, Орёл, ул. Комсомольская, д. 261а , Орловский городской центр культуры (тел.: 72-62-41, 8 920 283-77-52 – Геннадий Викторович Калмыков) или на электронный адрес gennadykalmykov@mail.ru. Подробности – на сайте городской администрации.



Фестивальные прослушивания будут проводиться по следующим номинациям:



- «Сольное исполнение на гармони» (любительское, профессиональное),

- «Поющий гармонист»,

- «Ансамбль гармонистов»,

- «Ансамбль с участием гармони»,

- «Учитель и ученик»,

- «Семейные ансамбли» (возраст не ограничен).





Орловское Информбюро

27 сентября 2017 года







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