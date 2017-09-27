В Орле пройдет I открытый Всероссийский фестиваль-конкурс гармонистов «Гармонь без границ» имени Е.П. Дербенко

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среда
27.09.2017
11:18:12
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В Орле пройдет I открытый Всероссийский фестиваль-конкурс гармонистов «Гармонь без границ» имени Е.П. ДербенкоФестиваль состоится 10-12 ноября в Орловском городском центре культуры.
Для участия приглашаются гармонисты и творческие коллективы из России и зарубежных стран.
Прием заявок продлится до 15 октября. Претендент на участие должен направить пакет документов по адресу: 302010, Орёл, ул. Комсомольская, д. 261а, Орловский городской центр культуры (тел.: 72-62-41, 8 920 283-77-52 – Геннадий Викторович Калмыков) или на электронный адрес gennadykalmykov@mail.ru. Подробности – на сайте городской администрации.
Фестивальные прослушивания будут проводиться по следующим номинациям:
- «Сольное исполнение на гармони» (любительское, профессиональное),
- «Поющий гармонист»,
- «Ансамбль гармонистов»,
- «Ансамбль с участием гармони»,
- «Учитель и ученик»,
- «Семейные ансамбли» (возраст не ограничен).
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