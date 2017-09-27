Новости версия для печати Сегодня в Орле обсудят «Перспективы развития гастрономического туризма» в регионе В форуме примут участие представители торговых сетей, предприятий общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности, туристического бизнеса и органов власти, а также сельхозтоваропроизводители.



Цель встречи – оценить туристическую привлекательность региона, влияние на нее гастрономической составляющей. Также планируют разработать и принять бренд региона.



В рамках события так же состоится выставка-дегустация, после которой производители самых вкусных и качественных продуктов получат награды.





Мария Семак

27 сентября 2017 года







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