Новости версия для печати Сегодня в Орле начинает работу II фестиваль архитектуры, урбанистики и строительных технологий В этом году программа рассчитана на четыре дня - с 27 по 30 сентября.



Главное событие фестиваля – творческий конкурс среди будущих архитекторов и дизайнеров «Город своими руками». Участники представят проекты зданий, жилых комплексов, архитектурных и парковых ансамблей, а также идеи по благоустройству городских территорий. Кроме того, в программе заявлены мастер-классы от специалистов ведущих строительных компаний Орла, дискуссионные площадки, научно-практическая конференция молодых ученых «Безопасный и комфортный город», занятия в «Школе юного архитектора» и многое другое.





Мария Семак

27 сентября 2017 года







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