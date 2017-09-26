Сегодня в Советском районе Орла при столкновении двух легковых иномарок был травмирован ребенок-пассажир

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вторник
26.09.2017
19:22:48
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Сегодня в Советском районе Орла при столкновении двух легковых иномарок был травмирован ребенок-пассажирДТП случилось на улице Октябрьской.
Перекресток не поделили «Рено» и «Шкода». 11-летний мальчик находился на заднем сиденье автомобиля «Рено» и был зафиксирован лямкой-адаптером, что, по словам полицейских, уберегло его от более серьезных повреждений.
Как сообщили в ГИБДД, травмы, полученные маленьким пассажиром, угрозы для жизни не представляют. Виновника ДТП предстоит установить в ходе расследования. Авария серьезно осложнила движение на перекрестке.
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