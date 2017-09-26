Новости версия для печати Сегодня в Советском районе Орла при столкновении двух легковых иномарок был травмирован ребенок-пассажир ДТП случилось на улице Октябрьской.



Перекресток не поделили «Рено» и «Шкода». 11-летний мальчик находился на заднем сиденье автомобиля «Рено» и был зафиксирован лямкой-адаптером, что, по словам полицейских, уберегло его от более серьезных повреждений.



Как сообщили в ГИБДД, травмы, полученные маленьким пассажиром, угрозы для жизни не представляют. Виновника ДТП предстоит установить в ходе расследования. Авария серьезно осложнила движение на перекрестке.





Иван Суверин

26 сентября 2017 года







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