Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Аварийные точки на карте города. Сегодня в Орле вновь говорили об опасном жилье.



- Отец и сын встретились семь десятков лет спустя. История одной семьи в нашем эфире.



- А также в выпуске: Жителям дома на набережной предложили несколько вариантов расселения и под тенью «Багряных листьев» вновь собрались студенты ЦФО.





Вести-Орёл

26 сентября 2017 года







На главную страницу





