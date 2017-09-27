Новости версия для печати Срок уплаты имущественных налогов за прошлый год истекает 1 декабря Это касается собственников жилых домов, квартир, земельных участков и транспортных средств.



Собственники получат около 920 тысяч оповещений на каждый из трёх видов налогов. Как пояснила старший государственный налоговый инспектор УФНС по Орловской области Ольга Зайцева, согласно действующему налоговому законодательству, не позднее, чем за 30 рабочих дней до срока уплаты налога, собственникам имущества заказными письмами по адресу места проживания (регистрации) направляются налоговые уведомления. В этом году письма придут из Санкт-Петербурга: именно в этом городе осуществляется централизованная печать налоговых документов. При этом выделяется несколько категорий налогоплательщиков, которые не получат заказные письма с налоговыми уведомлениями: 1. Обладатели налоговой льготы, налогового вычета, полностью освобожденные от уплаты налога. 2. Налогоплательщики, общая сумма налоговых обязательств которых составляет менее 100 рублей. 3. Пользователи "Личного кабинета" на сайте ФНС России, которым уведомления придут в электронном виде, если они заранее не сообщили о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.



Рассчитаться можно по платёжному документу, приложенному к налоговому уведомлению, или воспользовавшись сервисами на В налоговой службе напоминают, оплатить налоги можно уже сегодня, не дожидаясь 1 декабря. Ведь, как следует из практики, наплыв налогоплательщиков обычно приходится на дни, перед наступлением окончательного срока.Рассчитаться можно по платёжному документу, приложенному к налоговому уведомлению, или воспользовавшись сервисами на сайте ФНС Росси.





Евгения Костомарова

27 сентября 2017 года







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