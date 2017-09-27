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29 дворовых территорий Орла находятся в стадии приёмки

Как рассказал начальник Управления коммунальным хозяйством областного центра Дмитрий Зуев, определён подрядчик, который завершит работы на двадцати одной улице – там, где ранее был расторгнут муниципальный контракт.

Власти города уже провели осмотр дворовых территорий в Северном и Заводском районах. Свои замечания глава администрации Орла Александр Муромский озвучил на рабочем совещании. Он потребовал от ответственных лиц личного контроля проведения работ.

Александр Муромский: «Своевременно информируйте население, когда будет производиться укладка асфальта. Чтобы потом мы не простаивали из-за того, что какая-то машина оказалась на пути следования асфальтоукладчика».

Практика объездов будет продолжена. Сегодня глава администрации посетит Железнодорожный и Советский районы.