Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
27.09.2017
11:18:10
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Кромском районе прошла церемония перезахоронения останков бойца, погибшего в годы Великой Отечественной войны

Из своего последнего боя под Смоленском вернулся наш земляк. Спустя 70 лет встретились отец и сын.

Они встретились впервые – сын и пропавший без вести отец. Гаврила Ципкин погиб в самом начала той страшной войны – августе 1941 года, защищая от натиска фашистов город Ельня в Смоленской области. Его единственный ребёнок Леонид появился на свет только спустя 4 месяца.
Леонид Ципкин, сын Г.Н.Ципкина: «Как будто с ним живым повидался. Не знал где он лежит, может, в болоте каком-то. А сейчас я знаю, что он в родную землю лег, как положено воину – со всеми почестями».
Гавриил Ципкин родился в деревне Ульяновка Кромского района. Отсюда же вместе ещё с четырьмя братьями и призывался на фронт. С войны вернулся только один из них. Гаврилу Ципкина нашли поисковики Десногорска во время раскопок в городе Ельня Смоленской области. Бои, которые шли там в августе 1941 года, можно назвать одними из самых ожесточённых. Только отбивая высоту - Ельницкий выступ, на котором разместился опорный пункт фашистов, пали десятки тысяч солдат. 
Сергей Гавриленко, командир ПО «За Родину», г. Десногорск: «Был у него бинокль и компас – это говорит о том, что он где-то в звании старшины был, либо он руководил группой связистов-наблюдателей. Погиб на передовой, так как до немецкого пулемёта было метров 200».
Поиск родственников красноармейца не останавливался с момента раскопок в мае этого года и вплоть до прошлой недели. Сами поисковики говорят, что помог случай.
Николай Красиков, руководитель ПО «Костёр»: «Выходит новостной репортаж о поездке в Ельню, спустя 2-3 дня звонок от наших коллег – вроде как нашлись прямые родственники бойца». 
Имя красноармейца удалось установить благодаря сохранившемуся медальону. Этот медальон и все личные вещи были переданы потомкам Гаврилы Ципкина.
Андрей Усиков, зампред правительства Орловской области по социальной политике: «Из 7 тысяч призванных с Кромской земли солдат, 3500 не вернулись на родную землю».
Сами поисковики отметили, что сегодня у них в разработке находится ещё несколько бойцов, чьих родственников они сейчас разыскивают. Подробности можно найти в социальных сетях.
 





Антон Киселёв
27 сентября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта