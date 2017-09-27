Новости версия для печати В Кромском районе прошла церемония перезахоронения останков бойца, погибшего в годы Великой Отечественной войны Из своего последнего боя под Смоленском вернулся наш земляк. Спустя 70 лет встретились отец и сын.



Они встретились впервые – сын и пропавший без вести отец. Гаврила Ципкин погиб в самом начала той страшной войны – августе 1941 года, защищая от натиска фашистов город Ельня в Смоленской области. Его единственный ребёнок Леонид появился на свет только спустя 4 месяца. Леонид Ципкин, сын Г.Н.Ципкина: «Как будто с ним живым повидался. Не знал где он лежит, может, в болоте каком-то. А сейчас я знаю, что он в родную землю лег, как положено воину – со всеми почестями». Гавриил Ципкин родился в деревне Ульяновка Кромского района. Отсюда же вместе ещё с четырьмя братьями и призывался на фронт. С войны вернулся только один из них. Гаврилу Ципкина нашли поисковики Десногорска во время раскопок в городе Ельня Смоленской области. Бои, которые шли там в августе 1941 года, можно назвать одними из самых ожесточённых. Только отбивая высоту - Ельницкий выступ, на котором разместился опорный пункт фашистов, пали десятки тысяч солдат. Сергей Гавриленко, командир ПО «За Родину», г. Десногорск: «Был у него бинокль и компас – это говорит о том, что он где-то в звании старшины был, либо он руководил группой связистов-наблюдателей. Погиб на передовой, так как до немецкого пулемёта было метров 200». Поиск родственников красноармейца не останавливался с момента раскопок в мае этого года и вплоть до прошлой недели. Сами поисковики говорят, что помог случай. Николай Красиков, руководитель ПО «Костёр»: «Выходит новостной репортаж о поездке в Ельню, спустя 2-3 дня звонок от наших коллег – вроде как нашлись прямые родственники бойца». Имя красноармейца удалось установить благодаря сохранившемуся медальону. Этот медальон и все личные вещи были переданы потомкам Гаврилы Ципкина. Андрей Усиков, зампред правительства Орловской области по социальной политике: «Из 7 тысяч призванных с Кромской земли солдат, 3500 не вернулись на родную землю». Сами поисковики отметили, что сегодня у них в разработке находится ещё несколько бойцов, чьих родственников они сейчас разыскивают. Подробности можно найти в социальных сетях.









Антон Киселёв

27 сентября 2017 года







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