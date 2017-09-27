Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил орловцев с 80-летием образования Орловской области

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил орловцев с 80-летием образования Орловской областиСегодня, 27 сентября, Орловщина отмечает юбилейную дату.
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 80-летием образования Орловской области. Ваш край, подаривший Отечеству выдающихся писателей и поэтов, учёных и конструкторов, полководцев и дипломатов, внёс поистине уникальный вклад в укрепление государства, развитие науки, культуры, общественной мысли.
Отрадно, что традиции созидательного, творческого труда продолжает нынешнее поколение жителей региона. Среди ключевых задач, стоящих перед вами - коренная модернизация агропромышленного комплекса, строительство новых, современных транспортных магистралей, совершенствование социальной сферы, повышение качества жизни людей. И конечно, самого ответственного отношения требуют вопросы, связанные с экологией, охраной природных богатств Орловщины.
Желаю вам успехов в реализации намеченных планов и всего наилучшего.
В. Путин,
Президент Российской Федерации