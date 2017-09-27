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Дмитрий Медведев поздравил орловцев с юбилейной датой

Уважаемые друзья!



Поздравляю вас со знаменательной датой – 80-летием образования Орловской области.



Орловская земля – древний край с героической историей, богатой самобытной культурой, уникальными архитектурными памятниками. Это родина великих русских писателей и поэтов Ивана Тургенева и Николая Лескова, Фёдора Тютчева и Афанасия Фета, воспевших в своих произведениях особую красоту её природы.



В годы Великой Отечественной войны здесь развернулось партизанское и подпольное движение, которое стало настоящим вторым фронтом. Летом 1943-го на Орловско-Курской дуге состоялось одно из крупнейших сражений, решившее исход войны. Важно, что вы бережно храните память о тех тяжёлых днях, заботитесь о ветеранах, оказываете им помощь и поддержку.



Сегодня в Орловской области активно развивается агропромышленный комплекс, создаются кластеры приборостроения и электроники, информационных технологий, строятся новые дома, школы и больницы. Многое делается для сохранения историко-культурного наследия, развития туризма. Всё это – результат таланта, энергии и трудолюбия людей, которые живут в регионе.



Желаю вам дальнейших успехов и всего самого доброго.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. А. Медведев