Дмитрий Медведев поздравил орловцев с юбилейной датой

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среда
27.09.2017
11:18:05
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Дмитрий Медведев поздравил орловцев с юбилейной датойСегодня Орловщина отмечает 80-летие.
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 80-летием образования Орловской области.
Орловская земля – древний край с героической историей, богатой самобытной культурой, уникальными архитектурными памятниками. Это родина великих русских писателей и поэтов Ивана Тургенева и Николая Лескова, Фёдора Тютчева и Афанасия Фета, воспевших в своих произведениях особую красоту её природы.
В годы Великой Отечественной войны здесь развернулось партизанское и подпольное движение, которое стало настоящим вторым фронтом. Летом 1943-го на Орловско-Курской дуге состоялось одно из крупнейших сражений, решившее исход войны. Важно, что вы бережно храните память о тех тяжёлых днях, заботитесь о ветеранах, оказываете им помощь и поддержку.
Сегодня в Орловской области активно развивается агропромышленный комплекс, создаются кластеры приборостроения и электроники, информационных технологий, строятся новые дома, школы и больницы. Многое делается для сохранения историко-культурного наследия, развития туризма. Всё это – результат таланта, энергии и трудолюбия людей, которые живут в регионе.
Желаю вам дальнейших успехов и всего самого доброго.
Председатель Правительства Российской Федерации
Д. А. Медведев
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