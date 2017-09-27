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среда
27.09.2017
11:17:58
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Валентина Матвиенко: «Жители области могут по праву гордиться замечательными традициями, заложенными старшими поколениями»Поздравление Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко с 80-летием со дня образования Орловской области.
Уважаемый Вадим Владимирович!
Уважаемый Леонид Семенович!
Поздравляю вас и всех жителей Орловской области с 80-летием со дня ее образования.
Этот праздник - важное событие для всех, кто родился и вырос на Орловской земле, кто связал с ней свою судьбу и считает ее своей малой Родиной. Жители области могут по праву гордиться замечательными традициями, заложенными старшими поколениями.
Орловская область - один из самых динамично развивающихся и инвестиционно привлекательных субъектов Российской Федерации. Стабильная общественно-политическая ситуация, высокий трудовой, образовательный и научный потенциал, наличие крупного агропромышленного комплекса способствуют эффективной реализации масштабных инвестиционных проектов.
Уверена, что стремления жителей области к созиданию на благо родной земли успешно воплотятся в жизнь, а вклад региона в дело укрепления российской государственности будет по-прежнему весомым.
От всей души желаю вам и всем жителям Орловской области мира, добра и дальнейших успехов в труде.
В. И. МАТВИЕНКО,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
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