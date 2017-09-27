Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
27.09.2017
11:17:58
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Валентина Матвиенко: «Жители области могут по праву гордиться замечательными традициями, заложенными старшими поколениями»

Поздравление Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко с 80-летием со дня образования Орловской области.

Уважаемый Вадим Владимирович!

Уважаемый Леонид Семенович!

Поздравляю вас и всех жителей Орловской области с 80-летием со дня ее образования.

Этот праздник - важное событие для всех, кто родился и вырос на Орловской земле, кто связал с ней свою судьбу и считает ее своей малой Родиной. Жители области могут по праву гордиться замечательными традициями, заложенными старшими поколениями.

Орловская область - один из самых динамично развивающихся и инвестиционно привлекательных субъектов Российской Федерации. Стабильная общественно-политическая ситуация, высокий трудовой, образовательный и научный потенциал, наличие крупного агропромышленного комплекса способствуют эффективной реализации масштабных инвестиционных проектов.

Уверена, что стремления жителей области к созиданию на благо родной земли успешно воплотятся в жизнь, а вклад региона в дело укрепления российской государственности будет по-прежнему весомым.

От всей души желаю вам и всем жителям Орловской области мира, добра и дальнейших успехов в труде.
 
В. И. МАТВИЕНКО,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
 



Орловское Информбюро
27 сентября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта