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Валентина Матвиенко: «Жители области могут по праву гордиться замечательными традициями, заложенными старшими поколениями»

Уважаемый Вадим Владимирович!



Уважаемый Леонид Семенович!



Поздравляю вас и всех жителей Орловской области с 80-летием со дня ее образования.



Этот праздник - важное событие для всех, кто родился и вырос на Орловской земле, кто связал с ней свою судьбу и считает ее своей малой Родиной. Жители области могут по праву гордиться замечательными традициями, заложенными старшими поколениями.



Орловская область - один из самых динамично развивающихся и инвестиционно привлекательных субъектов Российской Федерации. Стабильная общественно-политическая ситуация, высокий трудовой, образовательный и научный потенциал, наличие крупного агропромышленного комплекса способствуют эффективной реализации масштабных инвестиционных проектов.



Уверена, что стремления жителей области к созиданию на благо родной земли успешно воплотятся в жизнь, а вклад региона в дело укрепления российской государственности будет по-прежнему весомым.



От всей души желаю вам и всем жителям Орловской области мира, добра и дальнейших успехов в труде.

В. И. МАТВИЕНКО,

Председатель Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации