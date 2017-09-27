Обращение Губернатора Орловской области Вадима Потомского в связи с празднованием 80-летия со дня образования Орловской области

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среда
27.09.2017
11:17:53
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Обращение Губернатора Орловской области Вадима Потомского в связи с празднованием 80-летия со дня образования Орловской области27 сентября 2017 года исполняется 80 лет со дня образования Орловской области.
Готовясь широко и торжественно встретить знаковый юбилей, мы с вспоминаем поучительные и славные страницы истории коренного русского края, которая неразрывно связана с героическим прошлым нашей Родины, проникнута идеалами гражданственности и преданного служения Отечеству. Отдаём дань уважения многим поколениям наших предков – на протяжении веков они защищали родную страну, своим трудом умножали славу и богатство России.
Наш регион, как и вся центральная Русь, всегда был ядром российского государства. Здесь корни нашего патриотизма и духовности, великой истории и культуры. Как сказал Иван Сергеевич Тургенев: здесь «на тысячу вёрст – кругом Россия – родная земля»! И в прошлые века, и сегодня Орловщина играет заметную роль в духовном развитии нашего народа. Она дала России и всему миру немало талантов первой величины. Среди них великие писатели и поэты, философы и военачальники, государственные деятели.
Гордость Орловщины – это писатели Тургенев и Лесков, Бунин и Андреев, поэты Фет и Апухтин, философ Сергей Булгаков, историк Грановский, композитор Калинников, художник Мясоедов, полярный исследователь Русанов, военачальники Каменский и Ермолов, маршал Советского Союза Куликов, авиаконструктор Поликарпов и многие другие достойные сыны нашей земли.
Наши предки давали отпор любому врагу, который приходил к нам с мечом.
Здесь разворачивались драматические события Смутного времени.
Битва на Орловско-Курской дуге в годы Великой Отечественной войны – одно из самых крупных, судьбоносных сражений Второй мировой войны, в ходе которого был сломан хребет фашизму. В честь освобождения города Орла 5 августа 1943 года в Москве был дан первый за годы войны салют. В этом году исполнилось десять лет с момента присвоения Орлу Указом Президента России Владимира Владимировича Путина почётного звания «Город воинской славы» – за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.
Мы всегда будем помнить об этом. Будем гордиться великими победами. И на примере подвига нашего народа воспитывать молодежь.
Сегодня новые поколения продолжают славные традиции предков. Достойный труд жителей Орловской области является лучшим подтверждением нашей верности заветам ветеранов, воинов-освободителей, которые в далеком августе 1943 года принесли мир на Орловскую землю.
Современная Орловская область обладает значительным потенциалом и является одним из динамично развивающихся регионов России. В области сохраняется стабильная социально-экономическая ситуация: развивается реальный сектор экономики, не допущено сбоев в реализации социальных программ, выполнении указов Президента России В.В. Путина от 7 мая 2012 года.
Экономика региона в полной мере базируется на работе отраслей реального сектора. При этом мы стремимся максимально использовать наши преимущества и уникальные особенности.
Это, в частности, высокотехнологичная промышленность и современный аграрный комплекс, наука, развитая система образования, наличие квалифицированных кадров, богатый потенциал для развития туризма.
Продолжая славные традиции предков, мы и дальше будем делать всё, чтобы Орловщина успешно развивалась, росло благосостояние жителей области, укреплялась их вера в завтрашний день, в нашу Россию.
Праздничные мероприятия пройдут во всех городах и районах области. Они должны ещё раз подчеркнуть роль и значение Орловского края, его жителей в истории России.
80-летие Орловской области мы встретим новыми трудовыми успехами. С гордостью за историю родного края. За свершения наших предков. С гордостью за сегодняшний день и с верой в будущее.
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