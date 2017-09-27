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Сегодня утром произошел пожар в переулке Огородном

Пожар произошел в квартире потерпевшей около 8 часов утра. Очаг возгорания, уверенно говорят огнеборцы, возник на кухне квартиры второго этажа. Как видно, старенькая хозяйка жилья возгорание обнаружила не сразу. Тревогу подняли ее соседи. По их словам, пожилая пенсионерка уже не справлялась с домашним хозяйством без посторонней помощи.



С огнем боролись дежурные караулы 1-й и 3-й пожарно-спасательных частей Орла. Распространения пламени на соседние квартиры и чердак огнеборцам удалось избежать.



Пожилая женщина получила ожоги. Врачи также обнаружили у нее признаки отравления угарным газом. Причины пожара, а также масштабы нанесенного им ущерба предстоит выяснить дознавателям МЧС.