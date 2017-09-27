Новости версия для печати В орловской Госавтоинспекции определили победителей городского этапа ежегодного конкурса «Безопасное колесо» Областной этап конкурса стартует сегодня.



В городском этапе ежегодного конкурса «Безопасное колесо» приняли участие команды ЮИД областного центра. Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Этот конкурс направлен на повышение культуры дорожного движения, на формирование у детей правового сознания при участии в дорожном движении». Конкурс состоит из трех этапов: оказание медицинской помощи, знание правил дорожного движения, фигурное вождение велосипеда. По итогам состязаний, первое, второе и третье место заняли соответственно школы № 33, № 30 и № 11. Областной этап конкурса стартует сегодня и продлится до 3 ноября. Состязания будут проходить в Мценском районе.





Иван Суверин

27 сентября 2017 года







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