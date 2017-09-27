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В орловской Госавтоинспекции определили победителей городского этапа ежегодного конкурса «Безопасное колесо»Областной этап конкурса стартует сегодня.
В городском этапе ежегодного конкурса «Безопасное колесо» приняли участие команды ЮИД областного центра.
Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Этот конкурс направлен на повышение культуры дорожного движения, на формирование у детей правового сознания при участии в дорожном движении».
Конкурс состоит из трех этапов: оказание медицинской помощи, знание правил дорожного движения, фигурное вождение велосипеда.
По итогам состязаний, первое, второе и третье место заняли соответственно школы № 33, № 30 и № 11. Областной этап конкурса стартует сегодня и продлится до 3 ноября. Состязания будут проходить в Мценском районе.