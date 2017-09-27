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Сегодня - 80 лет со дня образования Орловской области!

Праздничные мероприятия начались с поздравлений. Делегация республики Беларусь, советник президента и руководитель Рособрнадзора уже утром прибыли в Орел.

Гости приехали в Орле с подарками и теплыми словами. Белорусов в Орле встречают как старых друзей. В праздничный день - не только поздравления, но и подведение итогов. Говорили и о планах.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «В 2014 году товарооборот между Республикой Беларусь и Орловской областью был в районе 1,6 млн долларов. Сейчас уже 50 млн долларов. Это существенная динамика». 
Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь: «Мы хотим еще дальше углубить наши торгово-экономические отношения. По разным сферам. Конечно, один из блоков – это сельскохозяйственный блок. У нас здесь создано совместное предприятие по выпуску доильного оборудования, холодильного оборудования. Уже белорусских 8-10 комбайнов пришло в Орловскую область». 
Орловский регион - в десятке лучших в стране по проведению ЕГЭ. Центр оценки качества образования, опорный вуз – тоже в лидерах. Подчеркнул это и руководитель Рособрнадзора.
Сергей Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: «Вчера я был в региональном центре обработки информации, прямо с поезда. Порядок. Один из лучших центров ОРЦОКО в России. Области - 80 лет. Хочется всем пожелать и счастья, и здоровья, и процветания». 
Поздравления и подарки регион получает и от президента. Поля практически убраны, производство развивается. «Всё - по указам главы государства», - отметил советник Владимира Путина Александр Бедрицкий. 
Александр Бедрицкий, советник Президента РФ: «Я три года назад был в Орле. Видно, что город изменился. Понимаю, что все это сложно, огромное хозяйство. Тем не менее, позитивные перемены видно сразу, даже невооруженным глазом». 
Знак «80 лет Орловской области» вручили всем гостям главного праздника региона - с гордостью за историю и верой в будущее. Отмечать свой юбилей Орловщина будет весь день.
 



Надежда Невматулина
27 сентября 2017 года

 


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